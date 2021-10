Fiumicino | consegnati i lavori del Ponte della Scafa | dureranno 153 giorni

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 ottobre 2021)– Anas ha consegnato idi manutenzione del, a. Ihanno l’obiettivo di riorganizzare la piattaforma stradale, la larghezzapiattaforma attuale sostanzialmente verrà mantenuta andando a migliorare la sicurezza sia dell’utenza stradale che pedonale. Con la nuova configurazione verrà messa in sicurezza la zona pedonale con la creazione di un percorso protetto dalla barriera di sicurezza stradale e da un parapetto lato mare dotato di rete metallica anti-lancio, a protezione dei natanti e dei sottoservizi presenti. Saranno installate delle nuove barriere di sicurezza anche in relazione agli importanti volumi di traffico ed alla tipologia di veicoli presenti ed in considerazione del tipo di strada ...