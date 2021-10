Fitto: perché tanto scandalo per la Polonia e non per la Germania? Le Pen solidale con Varsavia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, commenta la sentenza del Tribunale Costituzionale polacco, che sfida la supremazia del diritto Ue sulle leggi nazionali, stabilito dai trattati. E fa notare, come ha già fatto Giorgia Meloni, che si tratta di una sentenza simile a quella che in Germania stabilisce che le norme Ue non devono confliggere con l’interesse nazionale. Ma secondo quale principio una sentenza è meno grave di un’altra?, si chiede Fitto. “Il mainstream europeo ha una strana concezione della giurisprudenza. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca ha la stessa valenza di quella polacca, si basa sullo stesso principio”. LEGGI ANCHE La Polonia strappa con la Ue: Meloni: "Si può stare in Europa anche a testa alta" Meloni: "Polonia e Ungheria sfidarono i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Raffaele, copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, commenta la sentenza del Tribunale Costituzionale polacco, che sfida la supremazia del diritto Ue sulle leggi nazionali, stabilito dai trattati. E fa notare, come ha già fatto Giorgia Meloni, che si tratta di una sentenza simile a quella che instabilisce che le norme Ue non devono confliggere con l’interesse nazionale. Ma secondo quale principio una sentenza è meno grave di un’altra?, si chiede. “Il mainstream europeo ha una strana concezione della giurisprudenza. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca ha la stessa valenza di quella polacca, si basa sullo stesso principio”. LEGGI ANCHE Lastrappa con la Ue: Meloni: "Si può stare in Europa anche a testa alta" Meloni: "e Ungheria sfidarono i ...

