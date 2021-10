Advertising

marattin : Il nostro fisco ha priorità talmente urgenti per la crescita, che forse il catasto non è tra le prime 10. Tuttavia… - infoitinterno : Fisco e ripresa: la telefonata tra il Cav e Draghi - TV7Benevento : Governo: telefonata Draghi-Berlusconi, al centro delega fisco e ripresa... - zazoomblog : Governo: telefonata Draghi-Berlusconi al centro delega fisco e ripresa - #Governo: #telefonata - fisco24_info : Delega fiscale, telefonata Draghi-Berlusconi: Al centro del 'lungo e cordiale' colloquio telefonico il fisco e la r… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ripresa

Unache, giocoforza, trarrà linfa dalle riforme di cui il Paese ha bisogno, non solo perché ... L'esponente azzurro ha poi sottolineato che "tra i nodi principali c'è la riforma dele ...... Silvio Berlusconi, durante il quale "è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la riforma fiscale e si è discusso delle prospettive legate allaeconomica in atto". Lo rende noto ...Il problema piuttosto è rappresentato da chi rappresentava il centrodestra negli scorsi cinque anni e che non ha fatto il proprio dovere Nel 2016 numeri in negativo anche per Scarpitta con 1.262 voti ...Telefonata tra il leader di Forza Italia e il premier. L’apprezzamento per la legge delega va in senso opposto a quanto sostenuto dal leader della Lega ...