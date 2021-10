Firefox suggerisce siti sponsorizzati nella barra degli indirizzi. Al momento solo in Usa, ma si può disattivare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si tratta di Firefox Suggest e può consigliare siti sponsorizzati quando un utente inizia a digitare qualcosa nella barra degli indirizzi. È una funzione disattivabile e per il momento c'è solo negli Stati Uniti.... Leggi su dday (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si tratta diSuggest e può consigliarequando un utente inizia a digitare qualcosa. È una funzione disattivabile e per ilc'ènegli Stati Uniti....

Digital_Day : Non è invasivo. Ma qualcuno potrebbe trovarlo fastidioso - flafflyfreak : @ItalyinLDN @comites_londra me ne suggerisce uno in particolare perche' Chrome, Firefox e Safari li ho gia' provati -