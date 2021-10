Fiorentina | Van Basten e quel contratto già stipulato

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Come sempre attento agli aneddoti del calcio di un tempo, Goal questa volta realizza un articolo sulladegli anni ’80,la dei Pontello, svelando che con Marco Vanera quasi fatta. Nel 1986 laproverà a portare a casa un altro attaccante, ma questa volta dal profilo diverso: Marco Van. La punta olandese ha solo 22 anni ed è meno noto al grande pubblico. E’ cresciuto calcisticamente nell’Ajax e fin da giovanissimo ha fatto intravedere doti non comuni che gli sono tra l’altro valse una Scarpa d’Oro. Il suo nome non può destare clamore comeli di Maradona e Rummenigge, ma chi ha deciso di anticipare tutti i club che già si sono fiondati sul ragazzo, ha visto lungo.giovane talento di Utrecht è un fenomeno e la storia dirà ...

Advertising

SimoneBellandi1 : @Cardocan1 @AndreaBitetto @GerosaLorenzo Si racconta così, sarà vero? Per certo, certissimo, Van Basten aveva firma… - MarcoTroiano8 : RT @ForzaMilanTweet: ACCADDE OGGI: 4 Ottobre 1992 #SerieA - 5^ giornata Domenica 4 Ottobre 1992 #Comunale, #Firenze FIORENTINA - MILAN 3-7… - ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 4 Ottobre 1992 #SerieA - 5^ giornata Domenica 4 Ottobre 1992 #Comunale, #Firenze FIORENTINA - MILAN… - WillemHaak : Einde van de 7e speelronde van de Serie A. Een klein rapport: ++ Milan, Bologna, Calabria + Dzeko, Salernitana, Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Van

Goal.com

... ma c'è anche la Roma di Mou La squadra di Spalletti non si ferma più e, sul campo della,... Questa volta ad issare in alto il tricolore è stato Sonny Colbrelli battendo in volatader Poel ...... gioca il suo match in trasferta contro laalle 18.00. Due pesi e due misure ... A disp.: Bardi, Bagnolini, Binks, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye,Hooijdonk, Cangiano. All.: Sinisa ...Dumfries, laterale dell'Inter, è stato chiamato dall'Olanda di van Gaal in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 ...Milan, nonostante la sessione del mercato invernale non sia ancora aperta, la dirigenza lavora senza sosta per rinforzare ulteriormente la rosa ...