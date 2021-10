Finisce in barzelletta l’inchiesta di Fanpage su FdI. Da Formigli finti scoop e scene alla Totò (video) (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’attesa è spasmodica, incombe la seconda puntata della grande inchiesta triennale di Fanpage su Fratelli d’Italia e i suoi legami con neofascisti, black e baroni vari. Un’intera puntata di “Piazza Pulita”, introdotta dal predicozzo del comunista mai pentito Pierluigi Bersani intervistato in posizione vagamente prona da Corrado Formigli, si è snodata sul canovaccio di Portobello, quando un concorrente alla volta, istigato dal compianto Enzo Tortora, provava a fare dire “Portobello” al pappagallo sul trespolo. Stavolta nel mirino c’è la Meloni: perché non parla del fascismo, perché non dice quella parola, perché non rinnega? Dica quella parola, parli, si liberi… Il pressing sulla Meloni, poi il colpo di scena e il panico in studio Un martellamento incessante all’eroico Guido Crosetto, chiamato a commentare gli “sgub” di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’attesa è spasmodica, incombe la seconda puntata della grande inchiesta triennale disu Fratelli d’Italia e i suoi legami con neofascisti, black e baroni vari. Un’intera puntata di “Piazza Pulita”, introdotta dal predicozzo del comunista mai pentito Pierluigi Bersani intervistato in posizione vagamente prona da Corrado, si è snodata sul canovaccio di Portobello, quando un concorrentevolta, istigato dal compianto Enzo Tortora, provava a fare dire “Portobello” al pappagallo sul trespolo. Stavolta nel mirino c’è la Meloni: perché non parla del fascismo, perché non dice quella parola, perché non rinnega? Dica quella parola, parli, si liberi… Il pressing sulla Meloni, poi il colpo di scena e il panico in studio Un martellamento incessante all’eroico Guido Crosetto, chiamato a commentare gli “sgub” di ...

