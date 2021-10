Fine Foods rileva controllo di Euro Cosmetic e lancia OPA obbligatoria

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – In linea con quanto già anticipato lo scorso 22 settembre,& Pharmaceuticals N.T.M. ha comunicato di aver acquisito la partecipazione didi, avendoneto in data odierna circa il 72,9% del capitale sociale. In particolare,ha acquistato da MD 1.845.069 azioni pari a circa il 38,7% del capitale ad un prezzo di 8,13per azione e quindi complessivi 15.000.411; da Findea 1.629.731 azioni pari a circa il 34,2% del capitale ad un prezzo di 7,25per azione e quindi complessivi 11.815.550. In conseguenza di ciò, si sono verificati i presupposti dell’obbligo a carico di...

Come detto, il prodotto è stato realizzato per l'azienda Istituto Lusofarmaco d'Italia da Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm Spa, nello stabilimento di Zingonia Verdellino (situato in Via Berlino 39), ...