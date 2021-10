Fine dell’incubo: ritrovato in Romania il bimbo di 5 anni rapito a Padova (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fine dell’incubo: Rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno. Il bambino di 5 anni era stato rapito martedì scorso dal padre che con tre complici l’aveva strappato dalle braccia della madre Fine dell’incubo. E’ stato ritrovato il bambino di 5 anni rapito martedì scorso a Padova dal padre, un romeno, che con tre complici l’aveva strappato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021): Rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno. Il bambino di 5era statomartedì scorso dal padre che con tre complici l’aveva strappato dalle braccia della madre. E’ statoil bambino di 5martedì scorso adal padre, un romeno, che con tre complici l’aveva strappato

