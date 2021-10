Finale di NCIS 18 al bacio l’8 ottobre | con un nuovo addio e l’incognita Gibbs | a quando i nuovi episodi?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildi18 arriva su Rai2 in prima visione assoluta venerdì 8, con l’ultimo appuntamento con la serie per quanto riguarda gliinediti. Regola 91 è il titolo del capitolodella stagione, che si conclude con soli 16a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus. Ildi18 debutta in chiaro in Italia a pochi mesi di distanza dalla messa in onda negli Stati Uniti: si tratta della stagione terminata la scorsa primavera su CBS, che ha appena iniziato a programmare la stagione 19. Con l’o 18×16 si conclude su Rai2 la programmazione della seconda parte di18, in onda dalla scorsa estate. Per gliinediti di ...