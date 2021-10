FIFA 22: Problemi con i Premi della FUT Champions Weekend League dell’8 Ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) EA Sports, tramite un comunicato, ha informato la community che lo smistamento dei pacchetti Player Pick della FUT Champions Weekend League dell’8 Ottobre è stato momentaneamente sospeso. Questa procedura è indispensabile per risolvere un problema tecnico che permette di mettere in vendita le carte rosse che vengono assegnate al termine della competizione. EA Sports ha inoltre comunicato che i Player Pick saranno smistati nelle prossime ore agli account che ne avranno acquisito il diritto. Restate sintonizzati, continueremo a seguire la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi su questo articolo nel momento in cui la software house canadese darà il via al processo di smistamento dei Premi. FIFA 22 è atteso per il 1° ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 8 ottobre 2021) EA Sports, tramite un comunicato, ha informato la community che lo smistamento dei pacchetti Player PickFUTè stato momentaneamente sospeso. Questa procedura è indispensabile per risolvere un problema tecnico che permette di mettere in vendita le carte rosse che vengono assegnate al terminecompetizione. EA Sports ha inoltre comunicato che i Player Pick saranno smistati nelle prossime ore agli account che ne avranno acquisito il diritto. Restate sintonizzati, continueremo a seguire la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi su questo articolo nel momento in cui la software house canadese darà il via al processo di smistamento dei22 è atteso per il 1° ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 Problemi con i Premi della #FUTChampions Weekend League dell'8 Ottobre - Sgang1908 : @ZulloManuel @alex11_11xela @Gimax38 @MaxNerozzi Perché contro il Chelse, con la condizione mentale e fisica di ade… - conca9 : @EA_FIFA_Italia ma che problemi avete? 10 disconnessioni dai server in un giorno e tutte partite perse? Perché prendete in giro gli utenti? - Mattialeoo : La combo fifa-clash royale può creare seri problemi psicologici. - useriosi : @Clag63 @salda__ Ha allenato solo il Genoa e sappiamo quanto è difficile allenare il Genoa negli ultimi anni. Lo S… -