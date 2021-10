FIFA 22: per EA 'i bambini non dovrebbero spendere soldi nel gioco' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il chief experience officer di EA Chris Bruzzo afferma categoricamente che i bambini non dovrebbero spendere soldi nell'Ultimate Team di FIFA 22, descrivendo i passaggi che la società ha messo in atto per cercare di impedirlo. FIFA 22 ha solo sette giorni e i suoi giocatori hanno già gareggiato in quasi mezzo miliardo di partite. Dei 9,1 milioni di persone che hanno giocato a FIFA 22 finora, 7,6 milioni hanno provato Ultimate Team e per alcuni è iniziato il lungo processo per creare la squadra vincente. Poiché la fascia d'età del gioco è 3+, molti di quei 7,6 milioni avranno meno di 18 anni. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il chief experience officer di EA Chris Bruzzo afferma categoricamente che inonnell'Ultimate Team di22, descrivendo i passaggi che la società ha messo in atto per cercare di impedirlo.22 ha solo sette giorni e i suoi giocatori hanno già gareggiato in quasi mezzo miliardo di partite. Dei 9,1 milioni di persone che hanno giocato a22 finora, 7,6 milioni hanno provato Ultimate Team e per alcuni è iniziato il lungo processo per creare la squadra vincente. Poiché la fascia d'età delè 3+, molti di quei 7,6 milioni avranno meno di 18 anni. Leggi altro...

Advertising

Inter : ?? | #FIFA I nerazzurri hanno reagito così ai loro VIP packs ?? E voi siete pronti per #FIFA22? ? Gioca Ora ???? Pow… - ZZiliani : Gli insulti razzisti di ieri all’indirizzo di #Osimhen, #Koulibaly e #Anguissa? Sette giorni fa scrivevo questo pez… - FBiasin : “Fifa e Figc al lavoro per cambiare il #fuorigioco: torna il concetto di 'luce'?”. In effetti si sentiva il bisogn… - NewsProclub : RT @lucaskipperr: cerco per game questa sera ruolo GK ho solo 10 partite giocate su fifa 22 @NewsProClub @OffSideOfficiaI - lucaskipperr : cerco per game questa sera ruolo GK ho solo 10 partite giocate su fifa 22 @NewsProClub @OffSideOfficiaI -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA per Belgio ribaltato, Francia in finale di Nations League TORINO " La Francia campione del mondo batte in rimonta 3 - 2 il Belgio capolista del ranking Fifa e conquista il pass per la finale di Nations League contro la Spagna. All'Allianz Stadium di Torino, le due squadre danno spettacolo e dominano un tempo per uno: aprono Carrasco e Lukaku nella ...

FIFA 22, Electronic Arts non vuole che i bambini spendano soldi in FUT O, peggio ancora, ad avere accesso in maniera ingannevole alle risorse monetarie dei propri genitori per poter acquistare i FIFA Points . Su questo aspetto, Bruzzo ha commentato: Rimane il paradosso ...

FIFA 22, il miglior calciatore del gioco per ognuno dei 29 attributi Sky Sport Xbox Series S + FIFA 22: super sconto in atto (-80€) Xbox Series S + FIFA 22 è il bundle definitivo che ti fa portare a casa due gioielli a prezzo esclusivo: approfitta della promozione.

FIFA 22: grafica scadente su Xbox Series S per colpa dei bug? EA indaga Dei bug di FIFA 22 emersi su Xbox Series S riducono il livello di dettaglio della grafica: EA si dice impegnata nel risolvere quanto prima il problema ...

TORINO " La Francia campione del mondo batte in rimonta 3 - 2 il Belgio capolista del rankinge conquista il passla finale di Nations League contro la Spagna. All'Allianz Stadium di Torino, le due squadre danno spettacolo e dominano un tempouno: aprono Carrasco e Lukaku nella ...O, peggio ancora, ad avere accesso in maniera ingannevole alle risorse monetarie dei propri genitoripoter acquistare iPoints . Su questo aspetto, Bruzzo ha commentato: Rimane il paradosso ...Xbox Series S + FIFA 22 è il bundle definitivo che ti fa portare a casa due gioielli a prezzo esclusivo: approfitta della promozione.Dei bug di FIFA 22 emersi su Xbox Series S riducono il livello di dettaglio della grafica: EA si dice impegnata nel risolvere quanto prima il problema ...