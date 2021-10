Festival di Trento. 100 anni di Federbasket nelle parole di Petrucci, Sacchetti, Marzorati, Myers e Tonut (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al talk show, condotto dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Davide Chinellato, hanno partecipato il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il CT della Nazionale maschile Meo Sacchetti, il recordman ... Leggi su fip (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al talk show, condotto dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Davide Chinellato, hanno partecipato il Presidente FIP Giov, il CT della Nazionale maschile Meo, il recordman ...

Advertising

ChileanLeech : RT @ItalianAirForce: Il sorvolo ?? di oggi delle @FrecceTricolori su Trento per il Festival dello Sport, un evento di @Gazzetta_it , una ve… - WINDVONDERVENUS : RT @ItalianAirForce: Il sorvolo ?? di oggi delle @FrecceTricolori su Trento per il Festival dello Sport, un evento di @Gazzetta_it , una ve… - loricatuster : RT @ItalianAirForce: Il sorvolo ?? di oggi delle @FrecceTricolori su Trento per il Festival dello Sport, un evento di @Gazzetta_it , una ve… - romanoziroldo : RT @Gazzetta_it: Cesarini-Rodini e l'oro del canottaggio: 'Ora non ci fermiamo' - LazioNews_24 : #Insigne: «Vi dico cosa abbiamo fatto io, #Immobile e #Verrati post Europeo» -