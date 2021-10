Ferrovie, Rfi investirà 400 milioni per la manutenzione in Lombardia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nei prossimi 2-3 anni, serviranno per interventi straordinari sulla rete, le stazioni e gli impianti. L’annuncio durante il vertice in Regione. Terzi: «Spero sia arrivato il momento di una giusta attenzione». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nei prossimi 2-3 anni, serviranno per interventi straordinari sulla rete, le stazioni e gli impianti. L’annuncio durante il vertice in Regione. Terzi: «Spero sia arrivato il momento di una giusta attenzione».

Advertising

FerrovieInfo : Da domani torna la regolarità. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #7ottobre #RFI - MazzaliVanna : RT @collettiva_news: #Ferrovie La denuncia della @FiltCgil #Calabria: 'C'è un problema di sicurezza che non si può più ignorare. E' ora di… - collettiva_news : #Ferrovie La denuncia della @FiltCgil #Calabria: 'C'è un problema di sicurezza che non si può più ignorare. E' ora… - FerrovieInfo : Ancora novità per la #Sicilia. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #RFI #7ottobre - redazionemetis : È il monito della #Segreteria della @FiltCgil #Calabria, che elenca una serie di incidenti e problematiche che dimo… -