Ferrero non ci sta: «Apriamo tutto, che senso ha aprire al 75%?» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato nuovamente ospite de L'Aria che tira. Le dichiarazioni rilasciate a La7 Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è tornato a ospite a L'Aria che tira su La7 per parlare dell'argomento stadi e del momento del calcio. Le sue dichiarazioni. 75% CAPIENZA – «Questo passaggio può servire a Inter e Milan, San Siro ha 80 mila spettatori. Io ho una capienza da 30 mila. Ma perché non Apriamo al 100%? Io ho gli ultras che sono 8000, la curva per ora non li conterrebbe tutti e non vengono perché vogliono essere uniti. Io chiedo loro perché si lamentano con me, ma andate a Palazzo Chigi no? Che cosa cambia 75% o 100%? Se qualcuno me lo dice. A maggio dell'altro anno ho detto facciamo i green pass e facciamo entrare le persone allo ...

