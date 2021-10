Federica Cappelletti moglie Paolo Rossi | «Mi ha insegnato a stare a testa alta»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le parole dial Festival dello Sport, l’exdiricorda al pubblico l’insegnamento dell’ex maritodell’ex Juventus, ricordaal Festival dello Sport di Trento. Ecco le sue parole per commemorare l’ex marito. «Mi hanno aggiunto nella chat dell’82 con loro, dove ho preso il posto di. Loro sono una squadra dal punto di vista calcistico ma anche umano.viveva di presente più che di passato. Ma spesso gli piaceva raccontare l’aspetto umano delle serate passate con Bearzot a parlare di calcio e di arte, i loro ritrovi nelle camere. Ho conosciutoa fondo, ho condiviso tanti anni, ...

Paolo Rossi rivive sul palco dell'Auditorium Santa Chiara, nelle parole amorevoli della moglie Federica Cappelletti e negli aneddoti dei compagni, ma soprattutto amici, Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Franco Causio e Giuseppe Dossena.