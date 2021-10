Fdi: Sansonetti, ‘Formigli cancella diritti politici come Italia tra 1923 e 1945’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “In Italia la cancellazione dei diritti politici per ragioni ideologiche c’è stata solo tra il 1923 (ottobre) e il 1945. Formigli, oggi, si allinea a quelle idee”. E’ il tweet del giornalista Piero Sansonetti, direttore del Riformista, nell’ambito della vicenda dell’inchiesta di Fan Page contro Fratelli d’Italia L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Inlazione deiper ragioni ideologiche c’è stata solo tra il(ottobre) e il 1945. Formigli, oggi, si allinea a quelle idee”. E’ il tweet del giornalista Piero, direttore del Riformista, nell’ambito della vicenda dell’inchiesta di Fan Page contro Fratelli d’L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Enricoso08 : @PieroSansonetti @GuidoCrosetto Indignazione mal riposta. Se la suddetta Rachele, in base ai suoi meriti e alle sue… - roberto28114 : @PieroSansonetti Non è questo caro Sansonetti, in FDI oggi ed in AN prima basta chiamarsi Mussolini per essere cand… - QuatridaLuciano : ANTIFASCISMO, PUGNO CHIUSO, CHE GUEVARA, FOIBE, TITO, STALIN: LA DIARREA IN CUI SGUAZZA LA SINISTRA! #Capezzone… - QuatridaLuciano : IL SAGGIO E LO STOLTO A #Siena #Letta #Agamben #Cacciari #Capezzone #Controcorrente #Crosetto #FdI #Fugatti… -