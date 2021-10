Favori M5s all' amico di Conte indagato | Di Donna sotto accusa per appalti sospetti | forniva consulenze a Morra

Advertising

luigi80I : @flayawa Palamara ha preso i voti perché ha costruito una sua rete, un po' la storia del 'servo scaltro' del Vangel… - GiorgioAntonel1 : RT @GianniMagini: Reminder: Il PD era e resta, in gran parte, una montagna di merda. Prima di fare la morale al M5S o chiedere favori elet… - cino_1969 : RT @GianniMagini: Reminder: Il PD era e resta, in gran parte, una montagna di merda. Prima di fare la morale al M5S o chiedere favori elet… - sabrinatehilim : RT @GianniMagini: Reminder: Il PD era e resta, in gran parte, una montagna di merda. Prima di fare la morale al M5S o chiedere favori elet… - maxnever : RT @GianniMagini: Reminder: Il PD era e resta, in gran parte, una montagna di merda. Prima di fare la morale al M5S o chiedere favori elet… -

Ultime Notizie dalla rete : Favori M5s

Il Fatto Quotidiano

Il nuovo Ulivo Conte: no a Calenda e Renzi. E nelsale l'onda anti - Pd L'avvocato: "Il progetto di Azione è autoreferenziale, da lui atti arroganti". Patuanelli e Todde pro Gualtieri. Ma nei 5S in 20 sono pronti all'addio di Luca De Carolis ...Nucera era stato accusato anche di corruzione in concorso con la responsabile del settore Urbanistica, nonché sua compagna di vita, per presuntia tre imprenditori su alcuni appalti in cambio ...Non ha sorpreso la dichiarazione di voto, manifestata ieri in tv, a favore dello sfidante del Pd Roberto Gualtieri ma la fermezza del suo stop al M5S. Il fatto è che Calenda ha posto come conditio sin ...«I miei elettori», ripete Virginia Raggi. Non dice mai: gli elettori del Movimento 5 Stelle. E dato che di questi tempi la politica è comunicazione, e viceversa, non è ...