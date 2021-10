Far Cry 6: come fermare gli Amigos (Di venerdì 8 ottobre 2021) Saludos, Amigos: ecco come fermare lo zoo ambulante di Far Cry 6 nei momenti di gameplay in cui vogliamo riprenderci la nostra intimità Un cane ci segue perché segue il suo istinto, ma gli Amigos di Far Cry 6 non vogliono proprio saperne di fermare i loro: potreste voler sapere come spiegare l’antifona. Questi animali da compagnia (che variano dal cane domestico all’alligatore… non proprio domestico, diciamo) si distinguono nei modi più disparati, ma talvolta la loro fedeltà lascia i giocatori disperati. Ebbene, in questa nostra guida siamo qui per spiegarvi come controllarli, cambiarli o anche mandarli al diavolo. Non necessariamente in quest’ordine, si intende. Non sarà una spiegazione lunga, ma se volete rovesciare il governo di Cub… eh, Yara in compagnia delle ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 ottobre 2021) Saludos,: eccolo zoo ambulante di Far Cry 6 nei momenti di gameplay in cui vogliamo riprenderci la nostra intimità Un cane ci segue perché segue il suo istinto, ma glidi Far Cry 6 non vogliono proprio saperne dii loro: potreste voler saperespiegare l’antifona. Questi animali da compagnia (che variano dal cane domestico all’alligatore… non proprio domestico, diciamo) si distinguono nei modi più disparati, ma talvolta la loro fedeltà lascia i giocatori disperati. Ebbene, in questa nostra guida siamo qui per spiegarvicontrollarli, cambiarli o anche mandarli al diavolo. Non necessariamente in quest’ordine, si intende. Non sarà una spiegazione lunga, ma se volete rovesciare il governo di Cub… eh, Yara in compagnia delle ...

