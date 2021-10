FAO Schwarz in arrivo a Milano, attivo il gioco delle meraviglie (Di venerdì 8 ottobre 2021) Arnotts Picture Conor McCabe PhotographyMilano – FAO Schwarz rappresenta il luogo dell’immaginazione, della scoperta e della meraviglia. Un mondo fantastico che presto, come annunciato lo scorso marzo, arriverà anche a Milano. L’apertura del flagship store FAO Schwarz nel capoluogo lombardo – il primo nell’Europa continentale – è frutto di un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group, distributore leader nel settore dell’infanzia e del giocattolo con 777 negozi in 8 paesi, e ThreeSixty Group, azienda californiana presente in tutto il mondo e proprietaria del marchio FAO Schwarz. Se è vero che l’attesa del piacere è essa stessa piacere, questo ultimo miglio che ci separa dall’apertura del negozio di FAO Schwarz si preannuncia all’insegna del gioco e della ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Arnotts Picture Conor McCabe Photography– FAOrappresenta il luogo dell’immaginazione, della scoperta e della meraviglia. Un mondo fantastico che presto, come annunciato lo scorso marzo, arriverà anche a. L’apertura del flagship store FAOnel capoluogo lombardo – il primo nell’Europa continentale – è frutto di un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group, distributore leader nel settore dell’infanzia e del giocattolo con 777 negozi in 8 paesi, e ThreeSixty Group, azienda californiana presente in tutto il mondo e proprietaria del marchio FAO. Se è vero che l’attesa del piacere è essa stessa piacere, questo ultimo miglio che ci separa dall’apertura del negozio di FAOsi preannuncia all’insegna dele della ...

