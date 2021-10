F1: Turchia; Hamilton 'pista molto divertente, c'è tanto grip' (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Rispetto al 2020 questo circuito è tutto diverso. Hanno pulito la pista e l'olio che c'era è sparito, quindi c'è molto più grip. E' una pista molto più divertente. Nella Fp1 avevamo un buon assetto ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Rispetto al 2020 questo circuito è tutto diverso. Hanno pulito lae l'olio che c'era è sparito, quindi c'èpiù. E' unapiù. Nella Fp1 avevamo un buon assetto ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Ferrari in top-5 nelle #FP1 ?? Riparte la sfida tra Hamilton e Verstappen I tempi ? - SkySportF1 : F1, per Hamilton cambio del motore endotermico: 10 posizioni di penalità in griglia #TurkishGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? Hamilton, colpo di scena! ? Penalità da scontare LIVE ? - glooit : F1: Turchia; Hamilton 'pista molto divertente, c'è tanto grip' leggi su Gloo - infoitsport : F1, Gp Turchia (FP2): Hamilton leader ma Leclerc è vicino. Soffre Verstappen -