F1, Lando Norris: "Una buona giornata, abbiamo raccolto le informazioni che volevamo" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Partenza lenta per la McLaren? Vedremo. La scuderia di Woking, dopo aver fatto vedere grandi cose a Monza e in Russia, non ha strabiliato nel corso delle prove libere del venerdì del GP di Turchia, tappa del Mondiale 2021 di F1. Nel confronto diretto con la Ferrari, per l'arcinoto terzo posto del campionato costruttori, la monoposto britannica è sembrata attardata rispetto alla Rossa. Carlos Sainz e soprattutto il monegasco Charles Leclerc hanno fatto vedere un ottimo passo gara e una prova sul giro secco convincente, migliore rispetto al duo formato da Lando Norris/Daniel Ricciardo. E' solo venerdì, come si suol dire, e con questo spirito Norris ha commentato la sua prestazione odierna conclusa al sesto posto, mentre Leclerc ha concluso secondo alle spalle della Mercedes di Lewis Hamilton: "E' stata una buona ...

