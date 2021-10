F1: il governo italiano finanzia il Gp dell’Emilia Romagna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il governo ha dato il via libera alla regione dell’Emilia Romagna per siglare l’accordo con la F1. Dal 2022 e per le successive tre stagioni, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna potrebbe essere un tappa fissa del campionato di Formula Uno. Gp Turchia 2021: orari e dove vederlo in TV Quanto stanzierà il governo per il Gp dell’Emilia Romagna? Il governo ha dato il via alla regione per organizzare annualmente il Gp dell’Emilia Romagna. La palla ora passerà nelle mani delle regione romagnola che dovrà trovare l’accordo con la Formula Uno. Il piano è quello di stipulare un contratto dal 2022 fino al 2025, rendendo la tappa una delle più importanti e storiche del campionato di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilha dato il via libera alla regioneper siglare l’accordo con la F1. Dal 2022 e per le successive tre stagioni, il Gran Premio del Made in Italy epotrebbe essere un tappa fissa del campionato di Formula Uno. Gp Turchia 2021: orari e dove vederlo in TV Quanto stanzierà ilper il Gp? Ilha dato il via alla regione per organizzare annualmente il Gp. La palla ora passerà nelle mani delle regione romagnola che dovrà trovare l’accordo con la Formula Uno. Il piano è quello di stipulare un contratto dal 2022 fino al 2025, rendendo la tappa una delle più importanti e storiche del campionato di ...

