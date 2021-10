F1, Hamilton vola in FP1 a Istanbul con il nuovo motore Mercedes. 2° Verstappen, buoni segnali Ferrari (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il weekend di gara di Istanbul si è aperto stamattina con la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La prima grande notizia di giornata è legata alla sostituzione del motore endotermico sulla Mercedes di Lewis Hamilton, che dovrà scontare così (al momento) 10 posizioni di penalità sulla griglia di partenza del GP. Il leader del campionato, anche grazie al nuovo propulsore, è stato il più veloce in FP1 con un miglior tempo di 1’24?178 ottenuto su gomma soft, rifilando 425 millesimi alla Red Bull di Max Verstappen a parità di mescola. buoni segnali in casa Ferrari, con il terzo posto di Charles Leclerc a 476 millesimi dalla vetta ed il quinto di ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il weekend di gara disi è aperto stamattina con la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La prima grande notizia di giornata è legata alla sostituzione delendotermico sulladi Lewis, che dovrà scontare così (al momento) 10 posizioni di penalità sulla griglia di partenza del GP. Il leader del campionato, anche grazie alpropulsore, è stato il più veloce in FP1 con un miglior tempo di 1’24?178 ottenuto su gomma soft, rifilando 425 millesimi alla Red Bull di Maxa parità di mescola.in casa, con il terzo posto di Charles Leclerc a 476 millesimi dalla vetta ed il quinto di ...

