F1 GP Turchia 2021, Giovinazzi: “Grip ok, preferiamo asciutto al bagnato” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Il Grip è piacevole, è un’altra pista rispetto a quella dello scorso anno. Credo sia stato un buon venerdì sia per la macchina che per le condizioni della pista”. Queste le parole di Antonio Giovinazzi, pilota Alfa Romeo, che ha centrato un buon decimo posto in FP2. “Sicuramente è più facile trovare maggior feeling con la macchina in queste condizioni di pista, abbiamo fatto una buona prestazione sia in FP1 che in FP2. Il meteo è un’incognita, noi attualmente speriamo che ci sia l’asciutto perché sul bagnato non abbiamo fatto risultati buoni”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ilè piacevole, è un’altra pista rispetto a quella dello scorso anno. Credo sia stato un buon venerdì sia per la macchina che per le condizioni della pista”. Queste le parole di Antonio, pilota Alfa Romeo, che ha centrato un buon decimo posto in FP2. “Sicuramente è più facile trovare maggior feeling con la macchina in queste condizioni di pista, abbiamo fatto una buona prestazione sia in FP1 che in FP2. Il meteo è un’incognita, noi attualmente speriamo che ci sia l’perché sulnon abbiamo fatto risultati buoni”. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : F1, l'Istanbul Park: un anno fa la pista-saponetta in Turchia. E ora? FOTO #TurkishGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? CONTINUA LA SPLENDIDA LOTTA AL TITOLO 2021… SI TORNA IN PISTA: F1 DI SCENA IN TURCHIA, A ISTANBUL!! #TurkishGP ????… - SkySportF1 : ?? Ferrari in top-5 nelle #FP1 ?? Riparte la sfida tra Hamilton e Verstappen I tempi ? - f1_notizie : ?? Risultati Prove Libere 2 del Gran Premio della Turchia 2021 #TurkishGP #F1 - nestquotidiano : Hamilton domina le libere in Turchia ma Leclerc è vicino -