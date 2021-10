F1, Carlos Sainz: “Con questa Ferrari si può puntare al podio, ma io ho la penalità” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Deve fare buon viso a cattivo gioco Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari si è dedicato a un lavoro particolare nel corso delle prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Il 12° posto finale del day-1 a Istanbul è da valutare fino a un certo punto visto che Carlos si è dedicato a un lavoro specifico per trovare un buon bilanciamento con la Rossa, in ottica gara. Questo perché lo spagnolo dovrà subire una penalità per aver cambiato completamente la power unit e aver superato il limite consentito in questo caso, ovvero quattro unità. Carlos, infatti, partirà domenica dall’ultima fila e si prospetta una corsa in salita. Una scelta della scuderia di Maranello dettata dalla necessità di avere dei feedback sull’evoluzione del motore anche in chiave 2022: “E’ stato un ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Deve fare buon viso a cattivo gioco. Lo spagnolo dellasi è dedicato a un lavoro particolare nel corso delle prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Il 12° posto finale del day-1 a Istanbul è da valutare fino a un certo punto visto chesi è dedicato a un lavoro specifico per trovare un buon bilanciamento con la Rossa, in ottica gara. Questo perché lo spagnolo dovrà subire unaper aver cambiato completamente la power unit e aver superato il limite consentito in questo caso, ovvero quattro unità., infatti, partirà domenica dall’ultima fila e si prospetta una corsa in salita. Una scelta della scuderia di Maranello dettata dalla necessità di avere dei feedback sull’evoluzione del motore anche in chiave 2022: “E’ stato un ...

