F1 | Antonio Giovinazzi | “Questa è un’altra pista rispetto al 2020”

(Di venerdì 8 ottobre 2021)esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il pugliese ha completato al decimo posto la FP2, la più indicativa in termini cronometrici. L’alfiere dell’Alfa Romeo ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Il grip dell’asfalto è molto buono.al. La macchina si comporta molto bene e mi sto trovando molto bene”. Il nostro connazionale è fiducioso in vista dei prossimi giorni. Attenzione però al meteo che potrebbe cambiare le carte in tavola come accaduto nell’ultimo appuntamento in Russia. La pioggia potrebbe arrivare nelle qualifiche ed in gara, una situazione che abbiamo vissuto anche nel. Il teammate del ...

Nono tempo per Pierre Gasly con l'AlphaTauri, decimo percon l'Alfa Romeo. Ha chiuso col 12° tempo Carlos Sainz con la seconda Ferrari. Lo spagnolo, come annunciato due giorni fa, ...Solo diciottesimocon l'Alfa Romeo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA FORMULA 1: HAMILTON PENALIZZATO PER IL MOTORE La principale notizia che già sta animando la diretta ...Giovinazzi è arrivato in top-10 nelle PL2 di Istanbul. Gli serve assolutamente una gara pulita per potersi confermare in F1 ...Lewis Hamilton è stato il più veloce anche nel secondo turno di prove libere del Gran Premio di Turchia. Il pilota della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo in 1:23.804 precedendo la Ferrari di Char ...