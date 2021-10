Expo 2020 Dubai | connettere le menti | creare il futuro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 1° ottobre si è aperto il sipario sul più grande evento mai organizzato nell’area MEASA (Medio Oriente, Africa e Sud dell’Asia), l’, “+1” sarebbe corretto dire. A causa della pandemia abbiamo aspettato un anno per parlare delle principali sfide per il mondo moderno: Opportunità, Mobilità e Sostenibilità. Un’occasione di incontro per pianificare nuove strategie eilche abbiamo sempre immaginato, partendo dalla condivisione dei saperi e delle tradizioni poiché alla base dell’innovazione c’è sempre la consapevolezza, fondamenta di memoria a sostegno di una società meravigliosamente variegata. 191 padiglioni di Paesi diversi ed un ricchissimo calendario di eventi che durerà sei mesi, dal 1° di ottobre al 31 marzo 2022. L’esposizione universale...

Il Fatto Quotidiano

Prima Esposizione Universale a tenersi in un paese arabo, Expo 2020 Dubai, in programma dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022, vedrà protagonista anche l'Italia con l'omonimo padiglione, che Ferrare ...Insieme al presidente, nella visita, erano presenti anche l'assessore regionale all'Ambiente e Clima e il sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Lo ha dichiarato il p ...