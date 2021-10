Ex tronista Uomini e Donne al GF Vip? Lui smentisce Andrea Zelletta e svela “mi sono tirato indietro”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il GFfa gola a molti e tra questi anche alcuni volti del programma, i quali sognano di entrare nella spiatissima Casa di Cinecittà. Non manca nella lista di coloro che sicandidati in questi mesi anche Luigi Mastroianni, intervenuto due giorni fa ai microfoni della trasmissione “Trends&Celebrities”, su Rtl... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L'ultima puntata della settimana die Donne potrebbe mandare in onda il tanto atteso momento in cui Joele viene invitato dalla ... Il motivo è ormai noto: il giovaneè stato allontanato ...Nell'ultima puntata del ' Grande Fratello Vip ', andata in onda lunedì su Canale 5, Alfonso Signorini ha deciso di dedicare un bel pezzo di diretta a Soleil Sorgè . L'exdi 'e Donne' è al centro dell'attenzione per non essere riuscita a legare in nessun modo con gli altri vipponi. La sua situazione nella casa è diventata ancora più complessa quando ...Costantino Vitagliano è stato il primo e famosissimo tronista di Uomini e Donne: era il 2003 e da quell’anno comincia a lavorare nello spettacolo, diventando un vero e proprio fenomeno televisivo. Chi ...La prima tronista della storia di Uomini e Donne si è sposata col suo compagno: ecco di chi si tratta e le sue dichiarazioni.