Eva+Eva | Annalisa esce con un nuovo singolo

Leggi su trashblog

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Si chiamaillanciato dae cantato insieme a Rose Villain. Le due cantanti, giovanissime, hanno annunciato l’uscita deldai loro profili social con poche parole: Eva + Eva fuori ora fonte: profilo Instagram ufficiale diView this post on Instagram A post shared by(@nali) Il duo con la giovane rapper italiana sembra abbia già mandato in delirio i fan. Qui sotto potete ascoltare la canzone su YouTube: Qui sotto, invece, trovate il testo: Fammi cadereSe inciampo o dimentico un passo tu non mi tenereCamminiamo scalzi sull’asfalto del marciapiede, ehRicordi sudati sotto un palco senza ringhiereTu dammi da ...