Eutanasia legale | depositate le firme Cappato | “Difendiamo il diritto delle persone di decidere” Gallo | “È la vittoria degli italiani” – Video

Eutanasia legale, depositate le firme. Cappato: "Difendiamo il diritto delle persone di decidere". Gallo: "È la vittoria degli italiani"

Un milione 235mila quattrocentosettanta. Questo è il numero esatto delle firme che sono state depositate questa mattina in Cassazione per chiedere il referendum sull'Eutanasia legale. Un risultato possibile grazie a una mobilitazione senza precedenti, in tre mesi, che ha consentito di superare (e non di poco) la soglia minima delle 500mila sottoscrizioni. "Non sono soltanto firme, queste sono persone", ha rivendicato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che ha ricordato a margine dell'iniziativa come chi ha firmato chieda che "finalmente si possa decidere di non dover più imporre contro la volontà del malato la sofferenza come una tortura insopportabile" e di poter "decidere".

