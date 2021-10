Eutanasia, dalla sfida impossibile al “miracolo laico”: come la mobilitazione di volontari e cittadini ha permesso di raccogliere oltre un milione di firme (Di venerdì 8 ottobre 2021) La lunga battaglia per una legge sull’Eutanasia legale non è ancora finita, ma le firme consegnate oggi in Cassazione, un milione e duecentomila firme raccolte in tre mesi, sono un successo che va oltre ogni aspettativa. Il passo più importante in quarant’anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento. A metà gennaio è previsto il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale, mentre il referendum dovrebbe tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno 2022. Frutto di una campagna referendaria, sostenuta anche da ilfattoquotidiano.it e che ha rappresentato una battaglia nella battaglia. Per raccontare il dolore di chi quella legge l’aspetta da anni e le storie di chi in questi decenni ha permesso agli italiani di capire, mentre la politica si girava dall’altra parte. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) La lunga battaglia per una legge sull’legale non è ancora finita, ma leconsegnate oggi in Cassazione, une duecentomilaraccolte in tre mesi, sono un successo che vaogni aspettativa. Il passo più importante in quarant’anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento. A metà gennaio è previsto il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale, mentre il referendum dovrebbe tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno 2022. Frutto di una campagna referendaria, sostenuta anche da ilfattoquotidiano.it e che ha rappresentato una battaglia nella battaglia. Per raccontare il dolore di chi quella legge l’aspetta da anni e le storie di chi in questi decenni haagli italiani di capire, mentre la politica si girava dall’altra parte. ...

