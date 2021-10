Eutanasia, Bassetti (Cei): “Sconfitta dell’umano”. Pro Vita: “Vogliono legalizzare l’omicidio” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Lo “straordinario” risultato del referendum sull’Eutanasia di cui parla Marco Cappato è frutto di un colossale inganno e di falsità diffuse sulla pelle dei più fragili. Si parla di Eutanasia Legale: ma in realtà il quesito referendario presentato dai radicali è per la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente”. È il commento di Antonio Brandi presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione della consegna alla Corte di Cassazione delle firme sul Referendum per l’Eutanasia legale. Eutanasia, Pro Vita & Famiglia: il referendum è un colossale equivoco “Attenzione – precisa Jacopo Coghe, vicepresidente della Onlus – l’Eutanasia non riguarda il “diritto di decidere come e quando morire”: ma il “diritto di decidere come e quando farsi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Lo “straordinario” risultato del referendum sull’di cui parla Marco Cappato è frutto di un colossale inganno e di falsità diffuse sulla pelle dei più fragili. Si parla diLegale: ma in realtà il quesito referendario presentato dai radicali è per la depenalizzazione deldel consenziente”. È il commento di Antonio Brandi presidente di Pro& Famiglia, in occasione della consegna alla Corte di Cassazione delle firme sul Referendum per l’legale., Pro& Famiglia: il referendum è un colossale equivoco “Attenzione – precisa Jacopo Coghe, vicepresidente della Onlus – l’non riguarda il “diritto di decidere come e quando morire”: ma il “diritto di decidere come e quando farsi ...

