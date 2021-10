Eurovision, arriva l’ufficialità che tutti aspettavano: fan in delirio (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Edizione 2022 di Eurovision sarà organizzata a Torino. Nelle prossime ore è attesa la notizia ufficiale da parte della Rai Sarà il capoluogo piemontese la sede della prossima edizione di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Edizione 2022 disarà organizzata a Torino. Nelle prossime ore è attesa la notizia ufficiale da parte della Rai Sarà il capoluogo piemontese la sede della prossima edizione di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SkyTG24 : Arriva sotto la Mole l'evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest'anno dai #Maneskin… - TgrRaiPiemonte : È ufficiale. L'@Eurovision arriva a Torino il 10, 12 e 14 maggio. Un evento da 200 milioni di telespettatori.… - elisacavazza92 : RT @SkyTG24: Arriva sotto la Mole l'evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest'anno dai #Maneskin - DanteCapra : RT @TgrRaiPiemonte: È ufficiale. L'@Eurovision arriva a Torino il 10, 12 e 14 maggio. Un evento da 200 milioni di telespettatori. @TgrRai #… - marcogar90 : RT @SkyTG24: Arriva sotto la Mole l'evento non sportivo più seguito al mondo, vinto quest'anno dai #Maneskin -