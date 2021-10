Eurosport e Discovery+ trasmetteranno tutti gli sport invernali in versione integrale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Eurosport e Discovery+ hanno siglato un accordo con Infront che prevede la trasmissione integrale degli eventi in diretta su Eurosport e Discovery+ degli eventi FIS. Live e on demand sui canali di Discovery andranno in onda dunque la Coppa del Mondo di sci, i Mondiali di sci alpino e sci nordico, Snowboard, Freestyle e Freeski. L’accordo include tutti gli eventi maschili e femminili e sarà valido per i prossimi cinque anni a partire dalla stagione 2021-2022. Discovery sports riafferma il suo status di casa degli sport invernali All’interno del pacchetto dei diritti di sport invernali stretto con la società Infront, Discovery sports acquisisce le due ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 ottobre 2021)hanno siglato un accordo con Infront che prevede la trasmissionedegli eventi in diretta sudegli eventi FIS. Live e on demand sui canali di Discovery andranno in onda dunque la Coppa del Mondo di sci, i Mondiali di sci alpino e sci nordico, Snowboard, Freestyle e Freeski. L’accordo includegli eventi maschili e femminili e sarà valido per i prossimi cinque anni a partire dalla stagione 2021-2022. Discoverys riafferma il suo status di casa degliAll’interno del pacchetto dei diritti distretto con la società Infront, Discoverys acquisisce le due ...

