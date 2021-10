Europei ciclismo su pista 2021, Alzini in lizza per il bronzo nell’inseguimento individuale. Lamon e Vece si giocano le loro carte (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta mattinata degli Europei di ciclismo su pista di scena a Grenchen, Svizzera, strizza l’occhio ai colori italiani. L’omnium maschile vede Francesco Lamon combattere per un posto al sole: molto positiva la sua prova nello scratch, chiusa al terzo posto assoluto, mentre nella tempo-race l’azzurro conquista un solo punticino. Nel pomeriggio le altre due prove, la gara ad eliminazione e la corsa a punti. L’inseguimento individuale vedrà Martina Alzini protagonista nel pomeriggio per conquistare il bronzo. La ventiquattrenne di Legnano, argento lo scorso anno a Plovdiv ha chiuso le qualificazioni mattutine al quarto posto con il tempo di 3.28.206, a quasi dieci secondi dal miglior tempo della tedesca Lisa Brennauer che ha letteralmente demolito la concorrenza. ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) La quarta mattinata deglidisudi scena a Grenchen, Svizzera, strizza l’occhio ai colori italiani. L’omnium maschile vede Francescocombattere per un posto al sole: molto positiva la sua prova nello scratch, chiusa al terzo posto assoluto, mentre nella tempo-race l’azzurro conquista un solo punticino. Nel pomeriggio le altre due prove, la gara ad eliminazione e la corsa a punti. L’inseguimentovedrà Martinaprotagonista nel pomeriggio per conquistare il. La ventiquattrenne di Legnano, argento lo scorso anno a Plovdiv ha chiuso le qualificazioni mattutine al quarto posto con il tempo di 3.28.206, a quasi dieci secondi dal miglior tempo della tedesca Lisa Brennauer che ha letteralmente demolito la concorrenza. ...

Eurosport_IT : Bronzo Europeo per Rachele Barbieri! ??????????? ? 2a medaglia di giornata ? 3a medaglia dal ciclismo femminile ? 4a me… - fanpage : Stupendo #JonathanMilan! É oro nell’individuale maschile agli Europei di ciclismo su pista - OA_Sport : Martina Alzini si gioca il bronzo nell'inseguimento individuale, Francesco Lamon e Miriam Vece ancora in lizza per… - Frat_Olimpica : #ciclismo #pista #europei Finale per la medaglia di bronzo questa sera per @martialzi13 nell'inseguimento individua… - kstewjessa394 : RT @Eurosport_IT: Bronzo Europeo per Rachele Barbieri! ??????????? ? 2a medaglia di giornata ? 3a medaglia dal ciclismo femminile ? 4a medaglia… -