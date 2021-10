Esonero vaccino Covid: nuova scadenza dei certificati e istruzioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Arriva dal Ministero della salute la proroga al 30 novembre 2021 della validità dei certificati di Esonero dal vaccino anti Covid-19. La circolare numero 43366 a firma del Dott. Giovanni Rezza estende l’efficacia dei documenti rilasciati a coloro che per ragioni mediche non possono ricevere o completare il ciclo vaccinale, nonché ai soggetti che hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione COVITAR. Un provvedimento, quello del Ministero della salute, che assume importanza anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di estensione dell’obbligo di possedere ed esibire il “Green pass” per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Risultano infatti esenti dal vincolo appena citato coloro che sono in possesso dei certificati di esenzione rilasciati ai ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Arriva dal Ministero della salute la proroga al 30 novembre 2021 della validità deididalanti-19. La circolare numero 43366 a firma del Dott. Giovanni Rezza estende l’efficacia dei documenti rilasciati a coloro che per ragioni mediche non possono ricevere o completare il ciclo vaccinale, nonché ai soggetti che hanno ricevuto ilReiThera nell’ambito della sperimentazione COVITAR. Un provvedimento, quello del Ministero della salute, che assume importanza anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di estensione dell’obbligo di possedere ed esibire il “Green pass” per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Risultano infatti esenti dal vincolo appena citato coloro che sono in possesso deidi esenzione rilasciati ai ...

