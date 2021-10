Ellen DeGeneres si lancia nel mondo del beauty con una linea di skincare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ellen DeGeneres, comica americana, 63 anni, sta per concludere la sua esperienza in tv, ma ha già pronto un nuovo ed entusiasmante progetto. Per fine mese è previsto il lancio di un marchio beauty tutto incentrato sulla skincare. La comica, doppiatrice e presentatrice tv sta per concludere l’ultima stagione del suo celebre talk show “The Ellen DeGeneres Show” ma ha già un nuovo progetto tra le mani: un marchio di skincare a sua firma. Nella puntata del suo show andata in onda martedì 5 ottobre Ellen ha svelato al suo pubblico di avere già pronta una gamma completa di prodotti skincare, con lancio in calendario a fine mese. Si chiama Kind Science e comprenderà prodotti skincare “age positive”, super efficaci. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021), comica americana, 63 anni, sta per concludere la sua esperienza in tv, ma ha già pronto un nuovo ed entusiasmante progetto. Per fine mese è previsto il lancio di un marchiotutto incentrato sulla. La comica, doppiatrice e presentatrice tv sta per concludere l’ultima stagione del suo celebre talk show “TheShow” ma ha già un nuovo progetto tra le mani: un marchio dia sua firma. Nella puntata del suo show andata in onda martedì 5 ottobreha svelato al suo pubblico di avere già pronta una gamma completa di prodotti, con lancio in calendario a fine mese. Si chiama Kind Science e comprenderà prodotti“age positive”, super efficaci. Le ...

Ellen DeGeneres si prepara a lanciare una linea skincare "age positive" Un'altra star entrata nel business della bellezza! Questa volta è il turno di Ellen DeGeneres. La comica, doppiatrice e presentatrice tv sta per concludere l'ultima stagione del suo celebre talk show "The Ellen DeGeneres Show" (una fine resa necessaria dopo le accuse di ...

