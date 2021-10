Elezioni Roma, incontro Michetti-Raggi al Campidoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per il ballottaggio delle Elezioni a Roma, “no, non facciamo accordi di palazzo, sono venuto per un incontro istituzionale, mi interessava capire la procedura Expo, a che punto eravamo con metro e tranvie”. Lo ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra, al termine dell’incontro con la sindaca uscente Virginia Raggi in Campidoglio, durato circa un’ora. “Nessuna indicazione di voto, ho già detto che gli elettori non sono mandrie da portare al pascolo”, ha quindi commentato Raggi dopo l’incontro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per il ballottaggio delle, “no, non facciamo accordi di palazzo, sono venuto per unistituzionale, mi interessava capire la procedura Expo, a che punto eravamo con metro e tranvie”. Lo ha detto Enrico, candidato del centrodestra, al termine dell’con la sindaca uscente Virginiain, durato circa un’ora. “Nessuna indicazione di voto, ho già detto che gli elettori non sono mandrie da portare al pascolo”, ha quindi commentatodopo l’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte: “Richieste di Calenda a Gualtieri? Dettare condizioni agli altri mi sembra arrogante. Mai pen… - Adnkronos : #Michetti contro #Gruber: “Vergognosa, falsità su di me”. - fattoquotidiano : Elezioni Roma, Gualtieri risponde a Calenda: “No M5s in giunta? Lo confermo. Abituato a non cambiare opinione tra u… - Open_gol : L'ex sindaca di Roma non si sbilancia per il ballottaggio (nonostante le speranze di Conte) - Tarchezio : RT @PButtafuoco: Il fascismo non c’è più ma il comunismo del comparaggio di potere quello sì, altroché. Rachele Mussolini che prende tutti… -