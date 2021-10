Elezioni, Boschi: “Il M5S è il grande sconfitto, Italia Viva c’è” (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – “Il M5S è il grande sconfitto delle Elezioni. Italia Viva c’è. Siamo soddisfatti”. Lo afferma la parlamentare di Iv Maria Elena Boschi, che ieri ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale in cui sostiene che “i grillini sono finiti” e che il segretario del Pd, Enrico Letta, “a Siena ha vinto grazie a noi”. Già nei giorni scorsi, intervenendo a “Porta a Porta” su Rai1, la Boschi aveva parlato di “ottimi risultati per i candidati di Italia Viva: vincono le idee riformiste, le persone preparate, non i populisti”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – “Il M5S è ildellec’è. Siamo soddisfatti”. Lo afferma la parlamentare di Iv Maria Elena, che ieri ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale in cui sostiene che “i grillini sono finiti” e che il segretario del Pd, Enrico Letta, “a Siena ha vinto grazie a noi”. Già nei giorni scorsi, intervenendo a “Porta a Porta” su Rai1, laaveva parlato di “ottimi risultati per i candidati di: vincono le idee riformiste, le persone preparate, non i populisti”. L'articolo L'Opinionista.

