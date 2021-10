Eitan, nuova udienza in Israele per decidere se applicare la Convenzione dell’Aja firmata da Tel Aviv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Seconda udienza, a porte chiuse, al Tribunale della famiglia di Tel Aviv che dovrà decidere se applicare la Convenzione dell’Aja sui bambini portati illecitamente all’estero riguardo al caso del piccolo Eitan Biran, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, rapito dal nonno materno l’israeliano Shmuel Peleg che lo ha poi portato in Israele sottraendolo alla zia paterna al quale i giudici italiani lo avevano affidato. Va ricordato che Israele ha firmato, così come l’Italia è centinaia di altri paesi al mondo, la Convenzione dell’Aja che tutela i bambini. E, dunque, sarebbe un gravissimo strappo se Israele decidesse di trattenere Eitan e non restituirlo alla zia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Seconda, a porte chiuse, al Tribunale della famiglia di Telche dovràselasui bambini portati illecitamente all’estero riguardo al caso del piccoloBiran, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, rapito dal nonno materno l’israeliano Shmuel Peleg che lo ha poi portato insottraendolo alla zia paterna al quale i giudici italiani lo avevano affidato. Va ricordato cheha firmato, così come l’Italia è centinaia di altri paesi al mondo, lache tutela i bambini. E, dunque, sarebbe un gravissimo strappo sedecidesse di tratteneree non restituirlo alla zia ...

