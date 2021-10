Eitan | nonna | Italia responsabile morte miei cari Lui lasciatemelo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) "L'delladi mio padre, mia figlia e mio nipote. Non possono prendere anche". Lo ha detto Ester Coen Peleg,materna del piccolo, unico sopravvissuto alla ...

"L' Italia è responsabile della morte di mio padre, mia figlia e mio nipote. Non possono prendere anche". Lo ha detto Ester Coen Peleg,materna del piccolo, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone , sfogandosi con i giornalisti al termine dell'udienza di oggi sulla vicenda. "Cosa mi ...Non possono prendere anche" ha detto Ester Coen Peleg,materna di, sfogandosi con i giornalisti al termine dell'udienza. "Cosa mi è rimasto, lo capite?", ha aggiunto criticando la ...Si decidono le sorti del bambino sopravvissuto al Mottarone. La giudice dovrà stabilire se sia stato effettivamente rapito dai nonni materni ...La prima udienza per decidere se applicare la Convenzione dell'Aja sui bambini portati illecitamente all'estero riguardo al caso del piccolo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone ...