“Ecco la verità” | Donnarumma | Raiola scatenato contro il Milan

Leggi su serieanews

(Di venerdì 8 ottobre 2021)travolto dai fischi da durante Italia-Spagna:lo difende, attaccando ilper non essere intervenuto. Una serata da dimenticare, sia per il risultato che per l’accoglienza ricevuta. Mercoledì in occasione della sfida tra l’Italia e la Spagna Gianluigiha vissuto 90 minuti complicati, travolto dai fischi dei suoi ex tifosi del. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.