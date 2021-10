Ea potrebbe cambiare il nome a Fifa nella prossima versione (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Foto: Ea)Fifa 23 potrebbe non uscire mai, non perché Electronic Arts abbia già deciso di troncare una delle serie di videogame più popolari di sempre, quanto perché potremmo trovarci davanti a un inaspettato cambio di nome della saga. “Stiamo esplorando la possibilità di cambiare il nome dei nostri giochi di calcio – si può leggere sul recente commento ufficiale ai primi risultati commerciali di Fifa 22 – Ciò significa che stiamo rivalutando i nostri accordi con Fifa“. Quale sarà il sentiero intrapreso da Ea? Nato come Fifa International Soccer nel 1993, il gioco ha cambiato più volte nome ufficiale nei primi anni aggiungendo Soccer, Football oppure riferimenti ai Mondiali, prima di prendere la via della semplicità dal 2006 in poi ... Leggi su cityroma (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Foto: Ea)23non uscire mai, non perché Electronic Arts abbia già deciso di troncare una delle serie di videogame più popolari di sempre, quanto perché potremmo trovarci davanti a un inaspettato cambio didella saga. “Stiamo esplorando la possibilità diildei nostri giochi di calcio – si può leggere sul recente commento ufficiale ai primi risultati commerciali di22 – Ciò significa che stiamo rivalutando i nostri accordi con“. Quale sarà il sentiero intrapreso da Ea? Nato comeInternational Soccer nel 1993, il gioco ha cambiato più volteufficiale nei primi anni aggiungendo Soccer, Football oppure riferimenti ai Mondiali, prima di prendere la via della semplicità dal 2006 in poi ...

