E venne il giorno in cui Vincenzo De Luca tese la mano al MoVimento 5 Stelle (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si rivolge ai "nomi forti", ma anche a quegli elettori del M5S delusi e che hanno perso i loro riferimenti politici. Vincenzo De Luca, dopo anni passati in trincea per combattere politicamente il MoVimento 5 Stelle, tende per la prima volta la mano e apre a una fase di riflessione in vista da una futura, stabile e concreta alleanza tra il PD e il partito di Giuseppe Conte. Il Presidente della Regione Campania, inoltre, rende l'onore delle armi anche a Virginia Raggi, nonostante consideri "l'esperienza amministrativa di Roma un disastro di proporzioni bibliche". De Luca apre all'alleanza strategia tra PD e MoVimento 5 Stelle Nel corso della sua consueta diretta Facebook, trasmessa sui suoi canali social ogni venerdì pomeriggio, il Presidente campano ha ...

