"É sempre mezzogiorno": pizzette della merenda di Fulvio Marino (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al venerdì, il Fulvio Marino diventa una pizzeria, o quasi. Il panettiere piemontese prepara il lievitato principe del week end italiano, la pizza, in una versione irresistibile. Ecco le mitiche pizzette della merenda. Ingredienti 300 g farina 0, 200 g farina di semola di grano duro, 10 g lievito di birra, 150 g acqua, 150 g latte, 7 g zucchero, 11 g sale, 25 g olio evo 300 g passata di pomodoro, 200 g mozzarella, basilico, origano, olio evo Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo le farine, 0 e di semola, con il lievito di birra fresco sbriciolato, il latte, lo zucchero e gran parte dell'acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l'acqua rimasta. Lavoriamo qualche minuto, fino ad ottenere un impasto liscio, quindi aggiungiamo l'olio a filo e ...

