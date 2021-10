E’ nato il primo figlio di Paola Turani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa notteha partorito. La modella ha dato alla luce ilavuto con il marito Riccardo Serpellini. Il nome scelto per il bambino è Enea Francesco Serpellini.ha partorito. E’ildella modella . Nove mesi fa, la modella aveva commosso il web postando sui social l’annuncio della sua gravidanza. Per la, come da lei stessa rivelato non è stato facile restare incinta. Pochi mesi prima di scoprire la lieta notizia una diagnosi le aveva lasciato davvero poche speranze, tanto che insieme al marito Riccardo Serpellini stava per intraprendere un percorso medico. Tuttavia il loro bambino li ha ”bruciati sul tempo” e i due non potrebbero essere più ...