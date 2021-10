È in arrivo una nuova serie DAZN sul calcio brasiliano. Ecco di che si tratta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sono delle grandi novità per tutti gli abbonati a DAZN. Nelle ultime ore, infatti, è stata annunciata l’uscita di una nuova serie originale intitolata Neymar Jr. and The Line of Kings. Si tratta di un contenuto completamente dedicato al calcio brasiliano e alla sua evoluzione negli ultimi 70 anni. Il nome della serie fa riferimento a uno dei calciatori più conosciuti e abili della storia del Paese: Neymar Jr. Egli, grazie alle sue grandi doti calcistiche, è riuscito a portare a casa ben 69 goal. Per gli spettatori questa sarà un’ottima occasione per approfondire la conoscenza del Brasile dal punto di vista sportivo. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi Come sarà strutturata la serie? Verrà data grande ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sono delle grandi novità per tutti gli abbonati a. Nelle ultime ore, infatti, è stata annunciata l’uscita di unaoriginale intitolata Neymar Jr. and The Line of Kings. Sidi un contenuto completamente dedicato ale alla sua evoluzione negli ultimi 70 anni. Il nome dellafa riferimento a uno dei calciatori più conosciuti e abili della storia del Paese: Neymar Jr. Egli, grazie alle sue grandi doti calcistiche, è riuscito a portare a casa ben 69 goal. Per gli spettatori questa sarà un’ottima occasione per approfondire la conoscenza del Brasile dal punto di vista sportivo. Abbonati ora a. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi Come sarà strutturata la? Verrà data grande ...

