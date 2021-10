È arrivato il giorno della Global Tax Ma è solo l’inizio

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Con l’aiuto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), circa 130 rappresentanti provenienti da diversi paesi e giurisdizioni diverse si incontreranno oggi per definire il futurotax, uno dei dibattiti più caldi a livello internazionale dell’ultimo anno. I membri, che rappresentano circa il 90% del Pil mondiale, hanno aderito nel mese di luglio alla dichiarazione che stabilisce i termini per un nuovo quadro di riforma fiscale internazionale. L’accordo mira a creare un sistema di tassazione egualitario per tutte le multinazionali, ma in attesafirma definitiva molti paesi stiano già pensando a come attuare le procedure all’interno del proprio sistema fiscale. Come sottolinea Politico, il trattato prevede che le “100 aziende più grandi al mondo dovranno pagare le tasse in tutte le ...