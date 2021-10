E’ arrivata l’offerta che allontana Vlahovic dalla Juventus (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Fiorentina. Una ricca offerta del Manchester City tenta seriamente il centravanti. Gli ultimi giorni hanno decisamente segnato il futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il club viola ha annunciato mediante un comunicato che il giocatore non rinnoverà il contratto mettendo cosi in allerta i principali club italiani ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dusanè sempre più lontanoFiorentina. Una ricca offerta del Manchester City tenta seriamente il centravanti. Gli ultimi giorni hanno decisamente segnato il futuro dell’attaccante della Fiorentina Dusan. Il club viola ha annunciato mediante un comunicato che il giocatore non rinnoverà il contratto mettendo cosi in allerta i principali club italiani ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cxddlytae : avevo visto sta meraviglia su vinted ma avevo detto a mia mamma di aspettare che rispondesse all'offerta perché non… - Rigna_risorto : @NandoPiscopo1 @Zoroback_023 È già arrivata l’offerta del City a CasaMilan - DM14091964 : @RiccardoRoversi Mi scusi ma non faccia falso giornalismo. I fischi sono per il modo in cui se ne è andato. Ci vuo… - alecat01118439 : @CicRosina non è detto, stanno vagliando l'offerta di berlusconi che è appena arrivata... - Luciano06815942 : RT @laperlaneranera: 1 Set. 2008 la nuova arrivata CAI guidata da Roberto Colaninno recapita un'offerta per l'acquisizione di attività da A… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivata l’offerta E' arrivata l'offerta che allontana Vlahovic dalla Juventus SerieANews