Due terzi degli italiani maggiorenni ha speso per il gioco d'azzardo nel 2020 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il fenomeno del gioco d'azzardo nell'anno della pandemia ha vissuto andamenti contraddittori. Da un lato vi è stato, a causa dei lockdown, l'incremento della spesa in rete. Casino online, scommesse digitali, sfide a poker a distanza, dall'altro nel complesso il giro d'affari è calato. La spesa totale è diminuita del 33,5%, con quella relativa al gioco fisico che si è ridotta del 41,7%. Almeno questo emerge dal report della Luiss sul tema effettuato in collaborazione con Ipsos. Prima della pandemia del settore facevamo parte 9.265 imprese, con 42.818 occupati e un fatturato di 15 miliardi di euro, che generava un valore aggiunto di 3 miliardi. In realtà la riduzione che si è verificata l'anno scorso nasconde un parziale travaso di consumatori verso il mercato illegale. Essendo chiusi i luoghi ...

